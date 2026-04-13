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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Foto: EFE/EPA/ANDRÉS MARTÍNEZ CASARE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Foto: EFE/EPA/ANDRÉS MARTÍNEZ CASARE
/ ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL
Por Agencia EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha decidido procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

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