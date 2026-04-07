Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Foto: EFE
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El Gobierno español aprobó este martes blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma de la Constitución, aunque será complicado sacar adelante la propuesta porque necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.