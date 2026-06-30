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Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Por Agencia EFE

Más de un millón de personas aspiran a beneficiarse de la regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español y cuyo plazo de solicitud termina este martes, mientras el Tribunal Supremo se plantea llevar esta medida a la justicia europea.

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