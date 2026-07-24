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Resumen

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En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron de que la cantidad “muy significativa” de desalojados y confinados podría aumentar si el fuego, que ha devastado más de 12.000 hectáreas, sigue avanzando. Foto: Agencia EFE
En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron de que la cantidad “muy significativa” de desalojados y confinados podría aumentar si el fuego, que ha devastado más de 12.000 hectáreas, sigue avanzando. Foto: Agencia EFE
Por Agencia EFE

Un gran incendio forestal descontrolado obligó este viernes a evacuar o confinar a unas 50.000 personas de numerosas poblaciones de Madrid, y otras 13.000 resultaron también afectadas en la provincia limítrofe de Ávila por un siniestro similar, mientras que la superficie conjunta quemada supera las 18.000 hectáreas.

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