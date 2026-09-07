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Resumen

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Ulrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, sale tras una rueda de prensa en Berlín el 7 de septiembre de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP).
Ulrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, sale tras una rueda de prensa en Berlín el 7 de septiembre de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

La extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que rozó la mayoría absoluta en las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt el domingo, dialogará con todos los partidos elegidos y con todos los diputados en busca de apoyos que le puedan dar los números para formar un Gobierno estable.

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