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Resumen

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El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, durante una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real, tras la muerte del rey Harald V, en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. Foto: LISE ÅSERUD / NTB / AFP
El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, durante una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real, tras la muerte del rey Harald V, en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. Foto: LISE ÅSERUD / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia EFE

El rey Haakon VIII de Noruega prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes en el Storting o Parlamento noruego, informó este viernes esta institución.

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