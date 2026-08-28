El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció el viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

“Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35” (04H35 GMT), escribió el Palacio en un comunicado.

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado desde el 17 de agosto, incluido el hijo de su nuera y nueva reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

Cuando se anunció el jueves que su estado de salud era “extremadamente grave”, numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.

“Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine”, dijo a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.

“Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación”, comentó a AFP Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, se convierte automáticamente en rey. Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte a su vez en princesa heredera.

El primer ministro Jonas Gahr Store expresó su “profunda tristeza”, y se decretó luto nacional hasta el día de los funerales.

Las casas reales europeas no tardaron en homenajear al difunto monarca, emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.

Carlos III elogió la “calidez y humildad” de su “querido primo” Harald, mientras que la Casa Real española encomió su “dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado”.

También hubo mensajes de condolencias y homenaje de los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

Modernidad y escándalos

Harald V subió al trono de Noruega en 1991 tras fallecer su padre Olav, y encarnó una Noruega abierta y tolerante.

“Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”, dijo en 2016 en un discurso con motivo de sus 25 años como monarca. “Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”, añadió.

La familia real afrontó además en los últimos años numerosos escándalos, dos de ellos relacionados con Mette-Marit.

Este mes de enero, la publicación de un conjunto de archivos del delincuente sexual norteamericano Jeffrey Epstein destapó la hasta ese momento desconocida amistad con la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.

Entre los mensajes había algunos formulados en tono íntimo, entre 2011 y 2014, cuando el financista estadounidense había sido ya condenado en su país por solicitar los servicios sexuales de una menor.

La princesa, afectada por cierto por una enfermedad pulmonar incurable que la obligó a recibir un trasplante de pulmones en junio, ha tenido que afrontar los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby, nacido en 2001 de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

El joven de 29 años fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos violaciones -una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero- y otros 32 cargos.

El joven apeló su condena, y a la espera de ese nuevo proceso está bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.