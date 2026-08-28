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Resumen

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Fotografía tomada el 8 de abril de 2025 en el Palacio Real de Oslo, Noruega, que muestra al rey Harald V esperando a sus invitados. (Foto de Lise Öserud / NTB / AFP).
Fotografía tomada el 8 de abril de 2025 en el Palacio Real de Oslo, Noruega, que muestra al rey Harald V esperando a sus invitados. (Foto de Lise Öserud / NTB / AFP).
/ LISE ASERUD
Por Agencia AFP

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció el viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

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