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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como “nuevo” territorio de Estados Unidos, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

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