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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 21 de agosto de 2026. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 21 de agosto de 2026. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida.

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