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Brovdi se alistó para luchar justo antes de la invasión rusa a gran escala.
Brovdi se alistó para luchar justo antes de la invasión rusa a gran escala.
Por BBC News Mundo

“Somos como una provocación para el enemigo. Porque llevamos la guerra a su territorio para que también la sientan”, dice el soldado ucraniano, mientras su unidad se apresura a ensamblar drones de largo alcance para lanzarlos contra Rusia.

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