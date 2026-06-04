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Varios heridos al caer sobre su morro un avión de Lufthansa aparcado en Fráncfort. (Captura de video).
Varios heridos al caer sobre su morro un avión de Lufthansa aparcado en Fráncfort. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Varios trabajadores del personal de tierra y de la tripulación de un avión de Lufthansa que se encontraba estacionado en el aeropuerto de Fráncfort resultaron heridos este jueves al caer el aparato sobre su morro al replegarse el tren de aterrizaje por causas desconocidas.

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