¿Colombia recibiría 5.000 tropas de EE.UU.? le preguntan 5 veces a Duque

El presidente colombiano Iván Duque prefirió no responder con un "sí" o un "no" la posibilidad de que Colombia permita el ingreso de tropas estadounidenses como parte de la presión que se le viene dando al gobierno de Nicolás Maduro, quien se resiste a dejar la presidencia en Venezuela.

El periodista de la Voz de América, Bricio Segovia, entrevistó al presidente colombiano, Iván Duque, durante la visita que este realizó a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump.

Durante la entrevista, Segovia le pregunta a Iván Duque:



- ¿Colombia estaría dispuesta a recibir 5.000 tropas en su territorio?

A lo que el presidente colombiano respondió:



- Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas.

Segovia insiste:



- Usted ha estado con él (John Bolton), recientemente.



- Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando intensamente por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo con un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de este va a venir del efectro dominó que se debe activar desde las Fuerzas Militares de Venezuela - responde Duque.

- Pero, ¿está dispuesto Colombia a recibir a tropas militares en su territorio? - replica Segovia.



- Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. La continuidad del cerco diplomático debe ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las Fuerzas Militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó - enfatiza Iván Duque.

- Entonces, no esta dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio... - aclara Segovia.



- Nosotros hemos sido claros. Lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático, dice Duque.

- Entonces, ¿es un no? - insiste Segovia



- El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia de Latinoamérica. Entoces, creo que este es un gran triunfo para celebrar. La continuidad de esto se ve representada en que hayan más militares al igual que los que ya lo hicieron en los últimos días entregándole su lealtad y juramento a Juan Guaidó.

- Discúlpeme señor presidente, pero no me está contestando la pregunta. ¿Está dispuesto Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? - vuelve a insistir Segovia.



- Le vuelvo a responder... - dice Duque pero Segovia lo interrumpe - ¿Sí o no? no tiene matices esta pregunta.

- Es que como no tiene matices le reitero que creo feacientemente en la importancia del cerco diplomático, concluye Duque.

El periodista en su cuenta de Twitter pidió a sus seguidores que saquen sus propias conclusiones tras la evasión del presidente.

🇨🇴🇻🇪 Cinco veces pregunté al presidente de #Colombia, Iván Duque, si permitiría la entrada de tropas de #EEUU a territorio colombiano ante la crisis en #Venezuela. Interpreten ustedes mismos sus evasivas.

▶️ Entrevista completa: https://t.co/4CsA6baavW pic.twitter.com/PALeKaCx5V — Bricio Segovia (@briciosegovia) 17 de febrero de 2019

La popularidad del presidente colombiano, Iván Duque, subió 15 puntos en cuatro meses gracias a su postura frente a la crisis en Venezuela y los diálogos con el ELN después del atentado de esa guerrilla contra la escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos, según una encuesta publicada por medios locales.

El sondeo, realizada por la firma Invamer para Noticias Caracol, Blu Radio y revista Semana, detalló que la favorabilidad del mandatario llegó a 42,7 % en febrero, mientras que en noviembre pasado era del 27,2 %.

Además, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene una popularidad del 70 % entre los colombianos, a diferencia de Nicolás Maduro, quien tiene una imagen negativa del 93 %.

Colombia fue uno de los primeros Gobiernos en reconocer a Guaidó cuando este asumió las competencias del Ejecutivo de su país el pasado 23 de enero y ha liderado junto a Estados Unidos el almacenamiento de ayuda humanitaria para entregar en el país vecino.