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Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera. Foto: EFE/ STR
Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera. Foto: EFE/ STR
Por Agencia EFE

Un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió este domingo su vehículo contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado.

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