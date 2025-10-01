Liberan a todos los militares retenidos en protestas indígenas en Ecuador

Escucha la noticia
Liberan a todos los militares retenidos en protestas indígenas en EcuadorResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó este miércoles que 16 militares que permanecían retenidos durante las protestas indígenas contra el gobierno “fueron recuperados” la noche del martes, con lo que han sido liberados todos los uniformados.
En principio, gobierno reportó que 17 militares habían sido “secuestrados”. El ministerio de Defensa explicó a la AFP que uno habría sido recuperado el lunes y los 16 restantes la noche del martes. Ese día por la mañana, el Ejército había informado de cuatro uniformados liberados.
Newsletter Vuelta al Mundo
“El día de ayer (martes) a altas horas de la noche ya fueron recuperados, fueron entregados” los uniformados, dijo Loffredo en una entrevista radial. “Estamos ahorita haciendo el análisis médico de cómo se encuentran”, añadió.
PUEDES VER: Movimiento indígena denuncia la muerte de un manifestante durante las protestas en Ecuador
Grupos de indígenas protestan con marchas y cortes de vías desde el 22 de septiembre contra un decreto del presidente, Daniel Noboa, que puso fin a los subsidios al diésel, por lo que su precio de venta aumentó un 56%, un varapalo especialmente grave para los agricultores.
El principal foco de las protestas está en la provincia andina de Imbabura (norte), donde el domingo un indígena murió, 12 soldados resultaron heridos y otros 17 retenidos por civiles, según las autoridades.
Mafias infiltradas
La Conaie convocó al “paro nacional” por tiempo indefinido en rechazo al decreto presidencial que dispuso el aumento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares el galón.
El gobierno de Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, denuncia “actos terroristas” durante las manifestaciones y amenaza a los responsables con penas de hasta de 30 años de cárcel por ese delito.
Las protestas también dejan 90 detenidos, señaló el ministerio del Interior.
La Alianza por los Derechos Humanos reportó 48 civiles heridos y seis desaparecidos. Al menos doce de los arrestados en la localidad indígena de Otavalo (en Imbabura) enfrentan procesos por terrorismo.
LEE TAMBIÉN: Corte Constitucional de Ecuador da luz verde al referéndum sobre Asamblea Constituyente de Noboa
Noboa señaló que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque sin detallar su denuncia.
El alza de los precios de combustibles derivó en violentas movilizaciones indígenas durante los gobiernos de los mandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.
La Conaie encabezó protestas sociales que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.
TE PUEDE INTERESAR
- Presidente Noboa asevera que Ecuador afronta “actos de terrorismo disfrazados de protesta”
- Bloqueos parciales en algunas carreteras de Ecuador en tercer día de paro nacional
- Ministro de Ecuador alerta que secuestrar uniformados en protestas “sería un grave error”
- Ecuador: Gobierno de Noboa impide a indígenas consumar “toma de Latacunga” contra alza del diésel; al menos 24 detenidos
Contenido sugerido
Contenido GEC