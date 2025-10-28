Ecuador propone una base militar extranjera antinarco en Galápagos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó el martes la eventual instalación de una base militar extranjera en el archipiélago de Galápagos, cuando Estados Unidos refuerza su ofensiva contra el narcotráfico en la costa del Pacífico.

Los ecuatorianos decidirán el 16 de noviembre en un referendo si desean o no permitir que bases militares extranjeras operen en el país, lo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

Noboa, uno de los principales aliados del gobierno estadounidense de Donald Trump en la región, dijo que Baltra, una pequeña isla del archipiélago de Galápagos, podría utilizarse como base para combatir el tráfico de drogas y combustible, así como la pesca ilegal.

“Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. Uno, pesca ilegal; dos, narcotráfico; tres, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos”, señaló el mandatario.

Galápagos, con ecosistemas frágiles y flora y fauna únicas en el mundo y Patrimonio Natural de la Humanidad, está ubicado en un punto estratégico del Pacífico, a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador. En sus aguas, las fuerzas armadas ecuatorianas suelen decomisar droga, armamento y combustible presuntamente usado para abastecer a lanchas que transportan los alijos.

“Proteger Galápagos”

Una base militar “no es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos, es para proteger Galápagos”, remarcó Noboa en una entrevista radial.

El principal uso de una base en el archipiélago sería “el control de la pesca ilegal” y “la protección de los ecosistemas”, expresó el mandatario.

La isla Baltra, donde opera uno de los dos aeropuertos galapagueños, fue una base militar estadounidense durante la Segunda Guerra mundial junto al balneario de Salinas, en el continente.

En el puerto ecuatoriano de Manta también operó hasta 2009, cuando finalizó el acuerdo, una base militar estadounidense para control del narcotráfico.

De acuerdo con Noboa, el balneario de Salinas, en la provincia de Santa Elena (suroeste), es otro punto de interés para reinstalar una base militar pues ya cuenta con la infraestructura.

Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump realiza ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico, lo que expertos consideran ilegal.

El Pentágono anunció el martes que las fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcos en ataques que contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, lo que eleva el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.