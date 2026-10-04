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Resumen

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Fotografía divulgada en la cuenta en X @ErikakHilton de la actual representante en la Cámara baja por el estado de São Paulo y del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la diputada transexual Erika Hilton. (EFE/ @ErikakHilton).
Fotografía divulgada en la cuenta en X @ErikakHilton de la actual representante en la Cámara baja por el estado de São Paulo y del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la diputada transexual Erika Hilton. (EFE/ @ErikakHilton).
/ @ErikakHilton
Por Agencia EFE

La diputada transexual Erika Hilton, actual representante en la Cámara baja por el estado de São Paulo y del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue reelegida este domingo con casi 1,6 millones de votos, lo que la convirtió en la mujer más votada al Congreso en la historia de Brasil.

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