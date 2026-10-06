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Resumen

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Fotografía de archivo de un hombre realizando una apuesta desde su teléfono en Rio de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Fotografía de archivo de un hombre realizando una apuesta desde su teléfono en Rio de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

Las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea, así como toda su publicidad, quedaron fuera de servicio este martes en Brasil, unos diez días después de que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dictó su prohibición.

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