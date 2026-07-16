00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Josué Martínez Contreras, fue asesinado a tiros en el estado mexicano de Puebla. (Foto: Facebook / Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan)
Josué Martínez Contreras, fue asesinado a tiros en el estado mexicano de Puebla. (Foto: Facebook / Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan)
Por Agencia EFE

El periodista mexicano Josué Martínez Contreras fue asesinado a tiros este jueves en el estado de Puebla (centro), en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México, según confirmó el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.