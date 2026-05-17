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Miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) montan guardia en la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026. (Foto referencial, Alfredo ESTRELLA / AFP).
Miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) montan guardia en la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026. (Foto referencial, Alfredo ESTRELLA / AFP).
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

Al menos 10 personas, incluida una menor de edad, fallecieron este domingo tras un ataque armado en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro de México), según informaron las autoridades estatales.

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