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Resumen

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Seis pasajeros murieron tras quedar atrapados en un vehículo de transporte público durante una severa inundación en Tultitlán. Foto: @Imagen_Oax/ X
Seis pasajeros murieron tras quedar atrapados en un vehículo de transporte público durante una severa inundación en Tultitlán. Foto: @Imagen_Oax/ X
Por Agencia EFE

Seis pasajeros perdieron la vida tras quedar atrapados a bordo de un vehículo de transporte público que se detuvo en medio de una severa inundación registrada entre el domingo y este lunes en la zona metropolitana del Estado de México (centro).

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