Seis pasajeros perdieron la vida tras quedar atrapados a bordo de un vehículo de transporte público que se detuvo en medio de una severa inundación registrada entre el domingo y este lunes en la zona metropolitana del Estado de México (centro).

Según informan medios locales, el agua acumulada habría alcanzado el sistema del vehículo adaptado para funcionar con gas, provocando una falla mecánica y una fuga directa de combustible hacia el interior del habitáculo.

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Tres de las víctimas fallecieron intoxicadas dentro de la unidad al no poder abrir los accesos a tiempo, mientras que los tres pasajeros restantes se desplomaron a pocos metros del transporte tras haber logrado descender en un intento desesperado por ponerse a salvo.

La tragedia ocurrió en la localidad de Bosques de Tultitlán, sobre una de las principales arterias viales a causa de las intensas precipitaciones torrenciales que azotaron la región central del país y provocaron graves anegaciones.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno del Estado de México no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las causas definitivas del incidente ni sobre las posibles sanciones administrativas a la línea de transporte involucrada.

¡Tragedia en Tultitlán!🚨‼️ Mueren seis pasajeros en unidad de transporte público tras inundación y fuga de gas



Seis personas perdieron la vida al quedar atrapadas dentro de una unidad de transporte público frente a la estación del Tren Suburbano Cueyamil, en #Tultitlán, Estado… pic.twitter.com/vDOyZ6y9U8 — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) September 7, 2026

Elementos de los servicios de emergencia y agentes policiacos acudieron al sitio para acordonar el perímetro, mientras el personal pericial realizaba el levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres.

Las autoridades del estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades sobre la falta de mantenimiento del transporte público y las fallas en el drenaje vial.