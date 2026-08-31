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Resumen

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Fotografía muestra al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hablando en una conferencia de prensa el viernes en Ecatepec, México. Foto: EFE/ Presidencia de México
Fotografía muestra al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hablando en una conferencia de prensa el viernes en Ecatepec, México. Foto: EFE/ Presidencia de México
Por Agencia AFP

Las autoridades mexicanas decomisaron un arsenal de 210 armas de fuego que habían sido ingresadas ilegalmente desde Texas, Estados Unidos, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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