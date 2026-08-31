Las autoridades mexicanas decomisaron un arsenal de 210 armas de fuego que habían sido ingresadas ilegalmente desde Texas, Estados Unidos, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El combate al contrabando de armas provenientes de Estados Unidos es un reclamo central de México en la agenda de seguridad entre ambos países.

El gobierno mexicano entabló incluso demandas judiciales en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas de ese país cuyo flujo, asegura, abastece a los violentos cárteles del crimen organizado.

El decomiso ocurrió en una carretera del norteño estado de Nuevo León, limítrofe con Estados Unidos, tras una operación combinada de las fuerzas de seguridad, dijo García Harfuch en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los agentes “detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a grupos criminales en México”, agregó el secretario.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)

El cargamento era trasladado en dos camiones y se hallaba escondido en las plataformas de ambos, las cuales habían sido modificadas para crear “compartimentos” donde ocultarlas, detalló la fiscalía general en otro comunicado.

El cargamento incluye 195 armas largas, 15 armas cortas y 93 cargadores, precisó el funcionario, quien dijo que la incautación es fruto de labores de inteligencia e investigación para “desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país”.

Con este decomiso suman más de 30.000 armas de fuego capturadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que empezó en octubre de 2024, informó García Harfuch.

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