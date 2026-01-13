Fotografía de archivo de una policía estatal tomando una fotografía de un casquillo en el área donde se cometió un crimen en Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/Luis Torres.
Fotografía de archivo de una policía estatal tomando una fotografía de un casquillo en el área donde se cometió un crimen en Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/Luis Torres.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua
Resumen de la noticia por IA
Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua

Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

detuvieron en dos operativos realizados en Jalisco y Nayarit a cuatro hombres vinculados a un grupo delictivo dedicado a la extorsión, homicidios y trasiego de droga procedente de Centroamérica, .

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que entre los detenidos se encuentran dos líderes del grupo criminal que operaban en ambos estados.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: ¿Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela ejecutado por la CIA con drones? (y por qué Maduro guarda silencio)

En una de las acciones, ejecutada en Jalisco (occident) por miembros de las Secretarías de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional, y Fiscalía General de la República (FGR), fue arrestado José Gabriel ‘N’, alias ‘Bravo’, líder de la célula que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara.

El hombre fue detenido junto a otras dos personas, además de que se aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares.

Mientras que en otra acción, se detuvo a Luis Ignacio ‘N’, alias ‘Cárdenas’, quien operaba en el municipio de Tepic, Nayarit (noroeste), quien se encargaba de coordinar el traslado de droga vía aérea y marítima, procedente de Centroamérica, además de actividades de extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un integrante de la policía estatal durante un operativo en la frontera en Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/ Luis Torres
Un integrante de la policía estatal durante un operativo en la frontera en Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/ Luis Torres

“Al momento de su detención se le aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica”, apuntó el comunicado.

Los arrestados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. En tanto, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

Desde febrero de 2025 y hasta el 12 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ —acordada con el presidente de Estados Unidos, , para evitar los aranceles a México— ha detenido a 10.706 personas y se han confiscado 118,8 toneladas de droga, entre ellas 601 kilogramos de fentanilo.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC