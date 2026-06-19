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Resumen

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Un migrante espera afuera de las instalaciones de la Comisión de Asistencia al Refugiado (COMAR) para completar su papeleo para su cita con la CBP, en Naucalpan, Estado de México, el 28 de enero de 2025. (ALFREDO ESTRELLA / AFP).
Un migrante espera afuera de las instalaciones de la Comisión de Asistencia al Refugiado (COMAR) para completar su papeleo para su cita con la CBP, en Naucalpan, Estado de México, el 28 de enero de 2025. (ALFREDO ESTRELLA / AFP).
Por Jorge Martín, Coordinador de Proyecto Médicos Sin Fronteras (MSF) en Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México

Huir de la violencia, la persecución o el desplazamiento forzado suele ser el primer paso hacia la búsqueda de protección. Para muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo, cruzar una frontera internacional no significa encontrar seguridad inmediata. A veces comienza una nueva etapa marcada por incertidumbre: meses de espera, trámites prolongados y una vida suspendida mientras llega una respuesta.

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