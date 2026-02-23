Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: EFE/ Mario Guzmán
Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: EFE/ Mario Guzmán
Por Agencia AFP

El Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio “El Mencho” Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sheinbaum descarta “participación” de fuerzas de Estados Unidos en operativo en que murió “El Mencho”
México

Sheinbaum descarta “participación” de fuerzas de Estados Unidos en operativo en que murió “El Mencho”

‘El Mencho’: Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte narcotraficante
México

‘El Mencho’: Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte narcotraficante

México: 25 militares de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en ataques tras el operativo contra ‘El Mencho’
México

México: 25 militares de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en ataques tras el operativo contra ‘El Mencho’

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México y se desata la violencia | VIDEO
México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México y se desata la violencia | VIDEO