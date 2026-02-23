‘El Mencho’: Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte narcotraficante

El Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio “El Mencho” Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

“Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar” la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.

“La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo”, añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron “cobardes ataques” que causaron la muerte de “25 militares”.

Asimismo, 30 integrantes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, añadió García Harfuch.

La muerte de "El Mencho" ha desatado una ola de violencia en México.

Además, en Michoacán, entidad vecina a Jalisco, hubo 15 ataques armados en los que fueron heridos 15 efectivos de las corporaciones estatales y locales.