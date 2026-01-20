El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Netanyahu es invitado a unirse a la Junta de Paz de Trump
Resumen de la noticia por IA
Netanyahu es invitado a unirse a la Junta de Paz de Trump

Netanyahu es invitado a unirse a la Junta de Paz de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Israel, mediante su primer ministro , ha sido invitado a unirse a la cuyo objetivo es resolver conflictos globales, confirmó a última hora del lunes a EFE una fuente israelí familiarizada con el asunto.

Por el momento, no se sabe si Israel aceptó o no esta invitación. Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Israel mueve las líneas de control de la tregua y avanza en Gaza, según la BBC

Ayer lunes, el Kremlin confirmó, a su vez, que el presidente ruso, , había “recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz”, según dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras que fuentes del entorno del presidente francés, , aseguraron que Francia ha rechazado ser integrante, al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones “sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa conjunta en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa conjunta en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON

Este órgano internacional, impulsado por la Casa Blanca para fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la , cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Washington.

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a una Junta Ejecutiva formada por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC