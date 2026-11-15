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Resumen

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Esta captura de pantalla, tomada de un video difundido por la Guardia Revolucionaria iraní y transmitido por los medios estatales iraníes, muestra lo que, según afirman, es un barco que transportaba gas licuado y que chocó contra una mina en el sur del estrecho de Ormuz. Foto: AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP
Esta captura de pantalla, tomada de un video difundido por la Guardia Revolucionaria iraní y transmitido por los medios estatales iraníes, muestra lo que, según afirman, es un barco que transportaba gas licuado y que chocó contra una mina en el sur del estrecho de Ormuz. Foto: AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP
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Por Agencia EFE

Dos petroleros sufrieron fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico, informó este domingo la Guardia Revolucionaria iraní.

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