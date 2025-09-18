Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Exteriores palestino dice que tratar a Gaza como un "inmueble sujeto a venta" es genocidio
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina denunció este jueves que tratar a la como “un bien inmueble sujeto a venta, división o asignación” constituye un intento de perpetrar crímenes de genocidio y desplazamiento, tras las palabras del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“El Ministerio ve con extrema preocupación los provocadores llamamientos israelíes a tratar la Franja de Gaza como un bien inmueble sujeto a venta, división o asignación”, dijo Exteriores en un comunicado.

LEE: Los 4 elementos clave que llevaron a la ONU a concluir que Israel comete genocidio en Gaza

“Los considera un intento de perpetrar crímenes de genocidio y desplazamiento, y un reconocimiento oficial de las intenciones de la ocupación de destruir toda la Franja de Gaza y convertirla en una tierra inhabitable. Esto también revela claramente los planes de desplazar a su población”, añadió.

Palestinos padecen una grave crisis humanitaria tras ser desplazados por las órdenes de evacuación de Israel hacia el sur desde la ciudad de Gaza. En la imagen se desplazan por la carretera costera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 13 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Smotrich dijo ayer que la Franja se está convirtiendo “en una bonanza inmobiliaria” y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre cómo dividir el enclave palestino una vez sea reconstruido.

“Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir”, dijo Smotrich durante su intervención en una conferencia inmobiliaria celebrada en Tel Aviv y recogida por la prensa local.

Exteriores palestino acusó, una vez más, a la comunidad internacional de “inacción y fracaso a la hora de poner fina a estos crímenes” y proteger a los civiles palestinos.

El pasado mes de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya expresó su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una “Riviera de Oriente Medio” expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

