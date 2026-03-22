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Foto referencial. Fuerzas de seguridad y sistemas de defensa aérea interceptaron un dron cerca del Consulado de EE. UU. y el Aeropuerto Internacional de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, el 3 de marzo de 2026.
Foto referencial. Fuerzas de seguridad y sistemas de defensa aérea interceptaron un dron cerca del Consulado de EE. UU. y el Aeropuerto Internacional de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, el 3 de marzo de 2026.
/ GAILAN HAJI
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este domingo haber derribado un dron de combate del “enemigo sionista estadounidense” sobre el cielo de Teherán, horas después de que Israel anunciara una nueva ola de ataques en la capital del país persa.

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