Dos refinerías de la compañía petrolera nacional kuwaití resultaron incendiadas tras unos ataques con drones, indicó este jueves el ministerio de Información de Kuwait.

La primera refinería golpeada fue la de Mina Al Ahmadi, alcanzada por un dron, que causó un incendio.

Poco después se declaró otro incendio a causa de un ataque con dron contra “una de las unidades operativas de la refinería de Mina Abdullah, perteneciente a la Kuwait National Petroleum Company (KNPC)“, indicó el ministerio en la plataforma X.

Irán avisó el miércoles de nuevas represalias en el Golfo, tras un ataque a un importante yacimiento de gas en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Los precios del petróleo subían el jueves de nuevo tras los ataques contra infraestructuras energéticas en Irán y Qatar.

Hacia las 09h35 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 9,92 %, hasta 118,03 dólares, poco después de haber aumentado más de un 10 %.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganaba un 2,59 %, hasta 98,81 dólares.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Qatar, el segundo exportador mundial de gas natural licuado.