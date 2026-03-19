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Una fotografía de archivo sin fecha, difundida por KNPC, filial de Kuwait Petroleum Corporation, el 11 de noviembre de 2020, muestra la Unidad de Destilación de Crudo de la Refinería Mina Abdullah. (Foto de KNPC / AFP).
Una fotografía de archivo sin fecha, difundida por KNPC, filial de Kuwait Petroleum Corporation, el 11 de noviembre de 2020, muestra la Unidad de Destilación de Crudo de la Refinería Mina Abdullah. (Foto de KNPC / AFP).
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Por Agencia AFP

Dos refinerías de la compañía petrolera nacional kuwaití resultaron incendiadas tras unos ataques con drones, indicó este jueves el ministerio de Información de Kuwait.

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