Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hezbolá, entre ellos los situados también en “edificios residenciales” de la capital.

La tarde de ayer jueves, en una orden israelí de desalojo forzoso sin precedentes contra el sur de Beirut, el portavoz castrense Avichai Adraee, había indicado a los residentes de Burj Al Barajneh y Hadath que se dirigieran al este, hacia el Monte Líbano, y a los de Haret Hreik y Chiyah que se dirigieran al norte.

Esto se produjo tan solo un día después de otra orden militar anterior para que los cientos de miles de libaneses que viven al sur del río Litani abandonaran también sus hogares hacia el norte, causando que miles huyeran precipitadamente de sus casas.

Hasta la fecha, Israel ha atacado más de 500 objetivos en el Líbano, según su propio recuento castrense, incluyendo miembros de la fuerza de élite Radwan, lanzaderas, cuarteles y almacenes de armas en Beirut, Baalbek, Trípoli, Tiro, Sidón y Nabatieh.

Columnas de humo tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, un suburbio predominantemente chií al sur de Beirut. Foto: EFE/Edgar Gutiérrez

El pasado lunes, Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y en venganza por la muerte del líder Ali Jameneí, reavivando una guerra inacabada pese al alto el fuego en noviembre de 2024; ya que Israel continuaba perpetrando ataques casi diarios contra el sur del Líbano y ha incrementado allí sus tropas.

Según los servicios de emergencia llibaneses, hay al menos 123 fallecidos y 683 heridos en el Líbano, además de decenas de miles de desplazados.

