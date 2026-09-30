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Resumen

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Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Lod, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Lod, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

La aerolínea de bajo coste emiratí Flydubai anunció este miércoles que suspende temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel tras el “altercado” entre el piloto y copiloto que obligó a que una aeronave de la compañía aterrizase de emergencia en Arabia Saudita, un incidente que el Gobierno israelí ha calificado de “atentado”.

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