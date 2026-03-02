Escuchar
Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, este lunes | Foto: EFE/ Wael Hamzeh
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada este lunes contra el Líbano asciende ya a 52 y el de heridos se mantiene en 154, mientras continúan los ataques contra diferentes áreas del país, incluidos los suburbios de Beirut.