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Resumen

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Soldados hutíes montan guardia durante la liberación unilateral de prisioneros de guerra en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Soldados hutíes montan guardia durante la liberación unilateral de prisioneros de guerra en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Agencia AFP

Ataques con misiles contra un campamento militar de las fuerzas yemenitas, atribuidos a los combatientes hutíes, dejaron al menos 50 muertos este lunes en el centro de Yemen, informaron las autoridades locales.

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