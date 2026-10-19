Ataques con misiles contra un campamento militar de las fuerzas yemenitas, atribuidos a los combatientes hutíes, dejaron al menos 50 muertos este lunes en el centro de Yemen, informaron las autoridades locales.

Se trata del ataque más mortífero en varias semanas, en un momento en que se intensifican los combates entre los combatientes hutíes proiraníes y el gobierno yemenita reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, tras el colapso de una tregua que se había mantenido durante años.

“Más de 53 reclutas” murieron y más de 200 personas resultaron heridas en el ataque contra el campamento militar en la provincia de Shabwa, en el centro de Yemen, según las autoridades locales.

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Las víctimas eran nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad yemenitas que se encontraron en entrenamiento, indicó la administración provincial en un comunicado.

Según dos fuentes militares, tres misiles balísticos impactaron contra el campamento.

Shabwa alberga importantes yacimientos de petróleo y gas, así como la terminal de gas natural licuado de Balhaf, la principal instalación energética del país y un activo clave para la economía yemenita.

Una fuente militar gubernamental en la provincia indicó que el ejército teme que los ataques preparan el terreno para una ofensiva terrestre, similar a la que permitió a los hutíes tomar en septiembre la estratégica ciudad portuaria de Moca, en la costa del mar Rojo.

A comienzos de mes, el gobierno yemenita lanzó una contraofensiva para recuperar territorios de la costa del mar Rojo arrebatados por los hutíes en septiembre.

Los ataques del movimiento hutí contra Arabia Saudita también han alcanzado niveles sin precedentes.

El grupo ha llevado a cabo varios ataques contra el aeropuerto internacional de Riad, incluido uno este mes que dejó 13 muertos y más de 300 heridos, el más letal en el reino en más de una década.