Resumen
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El transporte público estatal en la capital de Pakistán y en las provincias más pobladas del país será gratuito el próximo mes, anunciaron funcionarios gubernamentales el viernes luego de una fuerte subida de los precios de combustibles debido a la guerra en Oriente Medio.
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