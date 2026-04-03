El transporte público estatal en la capital de Pakistán y en las provincias más pobladas del país será gratuito el próximo mes, anunciaron funcionarios gubernamentales el viernes luego de una fuerte subida de los precios de combustibles debido a la guerra en Oriente Medio.

“Todo el transporte público en Islamabad será gratuito para el público en general durante los próximos 30 días, a partir de mañana (sábado)”, escribió el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, en X.

Bomberos afganos y personal de seguridad talibán trabajan para extinguir un incendio en el Centro de Servicios de Rehabilitación Secundaria en Kabul, el 16 de marzo de 2026. (Wakil KOHSAR / AFP) / WAKIL KOHSAR

El anuncio ocurre luego de protestas callejeras y largas filas en las estaciones de gasolina generadas por el aumento del 42,7% en el precio del combustible, 1,74 dólares por litro.

El primer ministro Shehbaz Sharif dio marcha atrás el viernes por la noche y anunció que reducía el gravamen y dejó el precio de la gasolina en 378 rupias por litro (1,36 dólares).

“Esta reducción será aplicable por al menos un mes”, dijo en un discurso televisado.

Sharif no redujo el precio del diésel, que se mantendrá en 520 rupias por litro (1,87 dólares) tras un aumento del 54,9%.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo mundial.