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El pasaje gratuito es una contramedida al alza del combustible. (Photo by Arif ALI / AFP)
El pasaje gratuito es una contramedida al alza del combustible. (Photo by Arif ALI / AFP)
/ ARIF ALI
Por Agencia AFP

El transporte público estatal en la capital de Pakistán y en las provincias más pobladas del país será gratuito el próximo mes, anunciaron funcionarios gubernamentales el viernes luego de una fuerte subida de los precios de combustibles debido a la guerra en Oriente Medio.

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