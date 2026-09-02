La presidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participante en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.

“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió a un periodista durante una conferencia en Caracas tras la firma de millonarios acuerdos energéticos en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ofrecen una rueda de prensa en Caracas el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Juan Barreto / AFP). / JUAN BARRETO

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