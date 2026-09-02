Delcy Rodríguez dice que “habrá” elecciones presidenciales cuando “Venezuela esté preparada”
“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió Delcy Rodríguez a un periodista durante una conferencia en Caracas tras la firma de millonarios acuerdos energéticos con Estados Unidos
La presidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participante en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.
La presidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participante en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.
“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió a un periodista durante una conferencia en Caracas tras la firma de millonarios acuerdos energéticos en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright.