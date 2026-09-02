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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Foto: Juan Barreto / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Foto: Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

La presidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participante en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.

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