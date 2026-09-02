El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “quiere” que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía “no está preparado” para unos comicios, aunque espera que se celebren “pronto”.

Trump dio estas declaraciones tras el acuerdo con el Gobierno de Rodríguez que da a Estados Unidos control sobre una parte del petróleo venezolano, el cual ha sido criticado por quienes consideran que Washington ya no está interesado en la democratización del país.

“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, dijo a la prensa en la Casa Blanca.

El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente. “Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”, declaró.

Después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Trump estrechó relaciones con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de “histórico”, por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El acuerdo ha sido criticado por sectores que consideran que el pacto demuestra que Washington no está interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo.

La Administración de Trump sostiene oficialmente que sigue buscando que se celebren elecciones en el país, pero que primero se debe revitalizar su economía mediante este acuerdo petrolero.