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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump observa durante una reunión con ejecutivos de la industria turística en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump observa durante una reunión con ejecutivos de la industria turística en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “quiere” que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía “no está preparado” para unos comicios, aunque espera que se celebren “pronto”.

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