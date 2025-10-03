Un helicóptero de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Johnny Parra
Agencia AFP
Agencia AFP

Dos militares mueren en accidente de helicóptero en Venezuela
en un helicóptero de la que se estrelló este viernes en el norte del país, informó el gobierno.

La aeronave -de fabricación estadounidense- partió de base Sucre en Maracay (centro-norte) en un vuelo de entrenamiento y se precipitó “sin comunicar falla de emergencia” en un vertedero cercano.

Francisco Sanz
“Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares”, indicó un comunicado del ministerio de Defensa.

Videos y fotografías divulgadas en redes sociales mostraron a los cuerpos de rescate en el lugar del siniestro, así como los restos del helicóptero completamente destruido en una zona rural.

La autoridad informó que abrió una investigación sobre este incidente.

Un helicóptero de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Otro se registró hace tres meses: siete personas murieron al precipitarse un avión militar en el estado Amazonas (sur), incluidos miembros de la comunidad indígena yanomami.

El accidente de este viernes se produce en un contexto de vertiginosa actividad militar y despliegue permanente en zonas estratégicas del territorio venezolano.

