Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela votan para aprobar el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, el 5 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela votan para aprobar el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, el 5 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El proyecto de la ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder en el país, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Proyecto de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos
Proyecto de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos

