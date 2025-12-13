Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucrania. (Foto: Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucrania. (Foto: Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela cuestiona a UE de mantener bloqueados de forma indefinida los activos rusos
Resumen de la noticia por IA
Venezuela cuestiona a UE de mantener bloqueados de forma indefinida los activos rusos

Venezuela cuestiona a UE de mantener bloqueados de forma indefinida los activos rusos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La vicepresidenta ejecutiva de , Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la decisión de la Unión Europea (UE) de congelar de manera indefinida unos 210.000 millones de euros (unos 246.477 millones de euros) en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de , lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

“Claramente esto violenta el derecho internacional, atenta contra la seguridad jurídica de inversiones y socava iniciativas de paz en la región”, señaló la también ministra de Hidrocarburos en una publicación en Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Zelensky denuncia ataque ruso con más de 450 drones y 30 misiles contra Ucrania


A su juicio, estas acciones “ilícitas” se inscriben en la arremetida del “norte global” contra los que suscriben un nuevo mundo de “legalidad contra el robo, la piratería, la expoliación y el saqueo”.

El nuevo mundo se impondrá”, subrayó.

El viernes, los países de la UE aprobaron la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

El Consejo (Estados miembros) de la UE acordó la propuesta que abre la puerta a la congelación indefinida de los activos, sin necesidad de renovar ese bloqueo cada seis meses, basándose en poderes de emergencia contemplados en los tratados europeos bajo el artículo 122.

Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucrania, siempre que la UE logre convencer a Bélgica de que levante su veto a esa medida en los próximos días.

El Kremlin sospecha que Zelensky acepta elecciones solo para lograr una tregua de Rusia


La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseveró en una publicación que este acuerdo permitirá que siga “aumentando la presión sobre Rusia hasta que tome en serio las negociaciones”.

Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos inmovilizados, ha mantenido hasta ahora su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.

Nicolás Maduro dejó a todos sorprendidos al anunciar que el “2026 ya empezó en Venezuela” al presentar su “Plan 2026”. El anuncio ocurre en medio de tensiones por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.🧐 Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú. Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj Sitio web: https://trome.pe/ TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/ Twitter: https://twitter.com/tromepe Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/ TikTok: https://www.tiktok.com/@tromepe

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC