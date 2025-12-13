Gobierno venezolano pide a trabajadores a extremar vigilancia en instalaciones petroleras

Escucha la noticia
Gobierno venezolano pide a trabajadores a extremar vigilancia en instalaciones petrolerasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este sábado a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de “sabotaje”, en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza.
LEE: Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás
A través de una publicación en Telegram, Rodríguez dijo que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la “protección cibernética de las operaciones”.
Newsletter Vuelta al Mundo
El objetivo, prosiguió, es mantener la “firmeza y disposición en defensa de la paz, tranquilidad, integridad territorial y recursos energéticos del país”.
Rodríguez también instó a estar alerta ante cualquier intento de “sabotaje o guerra digital, así como al resguardo de la industria en todos sus ámbitos”.
La funcionaria reiteró que la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, que calificó de asalto, constituye un acto “ilícito y violatorio” de las convenciones internacionales que solo puede, sostuvo, “generar indignación y vergüenza ante el mundo”.
El martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.
El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.
El Gobierno de Venezuela calificó el miércoles el decomiso como un “robo descarado” y el presidente Nicolás Maduro denunció que los tripulantes del buque están “desaparecidos”.
Por su parte, la Casa Blanca indicó que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.
MÁS: La odisea de María Corina Machado para escapar de Venezuela
Este hecho marca un nuevo episodio de la creciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, que, asegura, está destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró esta semana que “pronto” podrían comenzar ataques terrestres en territorio venezolano.
TE PUEDE INTERESAR
- Chile se prepara para una segunda vuelta con Kast favorito y Jara en busca de nuevos votos
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 13 de diciembre
- Entre el lujo y la intimidación: Trump construye un fastuoso salón de baile y lanza un “salón de la vergüenza” para disciplinar a la prensa
- Influenza H3N2 suma casos en el hemisferio norte: ¿cuál es su estado y qué factores son claves para entender los contagios?
- María Corina Machado apoya mayor presión para que “Maduro comprenda que debe irse”
Contenido sugerido
Contenido GEC