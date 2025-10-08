El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una sesión de entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas el 4 de octubre de 2025 | Foto: Pedro MATTEY / AFP
Agencia EFE
Venezuela realiza ejercicios sobre hipótesis de una “agresión militar” de EE.UU.
El ministro de Defensa de Venezuela, , indicó este miércoles 8 de octubre que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una “agresión militar” de , que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una “amenaza” y un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir “alarmismo”, sino “imprimir realismo a la situación”, luego de mencionar la “irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano”.

Francisco Sanz
REVISA AQUÍ | Maduro dice que “grupo terrorista local” planeaba colocar explosivo en embajada de EE.UU. en Caracas

Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (...), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal”, afirmó el ministro de Defensa.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos quiere “forzar un cambio de régimen” en Venezuela y por eso, añadió, “fabrican mentiras, despliegan buques de su Armada, despliegan aviones”, en referencia a la presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que el presidente Donald Trump justifica como una operación para combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano.

Este miércoles, Venezuela activó en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el , anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington.

SEPA MÁS | Trump dice que “no hay más botes” en el Caribe tras los ataques de Estados Unidos cerca de Venezuela

Al respecto, el ministro de Defensa dijo que “todos estos ejercicios” tienen la orientación de que Venezuela se prepare “cada día mejor” y que se ponga “dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo norteamericano”.

Según informó este lunes The New York Times, Trump canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

Sin embargo, este martes, el presidente Nicolás Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano.

