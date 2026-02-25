Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público en Caracas, el 26 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que envió al Legislativo.

