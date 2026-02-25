Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

durante su discurso en la reunión inaugural de la «Junta de Paz» en el Instituto Estadounidense de la Paz en Washington D. C., el 19 de febrero de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que Irán debe tomar “en serio” las amenazas de una acción militar de Washington, un día después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares.

