Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Representantes de ambos países se reunirán este fin de semana en Omán para discutir el futuro del programa nuclear de Irán. Foto: AFP
El líder supremo iraní, Ali Jameneí, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Representantes de ambos países se reunirán este fin de semana en Omán para discutir el futuro del programa nuclear de Irán. Foto: AFP
/ Agencia AFP
Por Agencia EFE

Irán calificó este miércoles como “grandes mentiras” las afirmaciones de Estados Unidos sobre su programa nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese anoche en el discurso del Estado de la Unión que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.