Foto de archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. (Foto: ATTA KENARE / AFP)
Por Agencia AFP

Irán advirtió este lunes que considerará “un acto de agresión” cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que sopesa esta posibilidad.

