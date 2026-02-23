Escuchar
Donald Trump gesticula durante su asistencia a la "Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles" en la Casa Blanca, Washington D. C., EE. UU., el 23 de febrero de 2026. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia EFE

El Pentágono advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses.

