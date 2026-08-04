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La presidenta y el mandato de representar a la nación

“Quien representa a la nación tiene el deber de buscar aquello que une a los peruanos por encima de aquello que los divide”.

    Walter Gutiérrez Camacho
    Por

    Abogado y Exdefensor del Pueblo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La presidenta ha trazado un rumbo. Ha identificado los principales problemas del país y ha fijado prioridades. Eso merece ser reconocido". Ilustración: El Comercio
    "La presidenta ha trazado un rumbo. Ha identificado los principales problemas del país y ha fijado prioridades. Eso merece ser reconocido". Ilustración: El Comercio

    La Constitución no dice únicamente que el presidente gobierna. Dice algo mucho más exigente: representa a la nación. No representa a su partido, ni siquiera a quienes votaron por él. Representa a un país profundamente dividido, desconfiado y fatigado por años de enfrentamientos estériles. Esa representación no es una fotografía del día de la elección; es una tarea que debe construirse todos los días.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.