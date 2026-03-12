Salud femenina: Marzo con M de “Me haré un chequeo”

En muchos hogares, las mujeres son quienes están más pendientes de la salud de los demás. Organizan citas médicas, acompañan a familiares a controles y están atentas a cualquier señal de alerta en casa. Sin embargo, esa misma dedicación hacia otros suele contrastar con una realidad frecuente: muchas veces son ellas quienes postergan sus propios chequeos médicos.

Las múltiples responsabilidades diarias, la falta de tiempo o incluso la idea de “sentirse bien” hacen que los controles preventivos queden “para después”. El problema es que varias de las enfermedades que afectan a las mujeres pueden desarrollarse de forma silenciosa y solo evidenciarse cuando ya están en una etapa más avanzada.

En el Perú, por ejemplo, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), cada año se registran más de siete mil nuevos casos en el país. Esta cifra refleja la importancia de promover una cultura de prevención que permita detectar posibles riesgos a tiempo.

La prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger la salud. Exámenes como el Papanicolaou, la mamografía o las consultas ginecológicas periódicas permiten identificar señales de alerta antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Sin embargo, para que la prevención realmente funcione, no basta con saber que estos controles existen. También es necesario generar condiciones que faciliten el acceso a evaluaciones médicas oportunas, información clara y acompañamiento profesional a lo largo de las distintas etapas de la vida.

En este escenario, los seguros de salud pueden cumplir un rol importante. Más allá de brindar cobertura frente a enfermedades, también pueden contribuir a promover una cultura de prevención, facilitando el acceso a evaluaciones médicas, controles periódicos y orientación profesional. Cuando estos servicios se integran dentro de la rutina de cuidado personal, se abre la posibilidad de identificar riesgos de forma temprana y acompañar a las mujeres en el cuidado de su salud a lo largo de las distintas etapas de su vida.

Fortalecer la prevención en la salud femenina no solo protege a cada mujer de forma individual. También impacta en el bienestar de las familias y en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Promover que más mujeres prioricen sus controles médicos es, en ese sentido, una tarea compartida que requiere información, acceso y una mayor conciencia sobre la importancia de cuidarse a tiempo. Pero aun con todo, la decisión es tuya, mujer. Este marzo, agenda tu chequeo y empieza a priorizar tu salud, que es la mejor manera de cuidarnos.