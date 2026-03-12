El Comercio
Salud femenina: Marzo con M de “Me haré un chequeo”

“Este marzo, agenda tu chequeo y empieza a priorizar tu salud, que es la mejor manera de cuidarnos”.

    Advierten que más del 50% de casos de cáncer de mama en el país se detecta tardíamente.
    En muchos hogares, las mujeres son quienes están más pendientes de la salud de los demás. Organizan citas médicas, acompañan a familiares a controles y están atentas a cualquier señal de alerta en casa. Sin embargo, esa misma dedicación hacia otros suele contrastar con una realidad frecuente: muchas veces son ellas quienes postergan sus propios chequeos médicos.

