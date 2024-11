"Lo más saludable será establecer políticas públicas que logren un equilibrio entre atraer inversión y recaudar ingresos fiscales".

So pretexto de atraer nueva inversión en Chancay, el Congreso pretende aprobar un régimen de zonas económicas especiales (ZEE) que exonere del pago del Impuesto a la Renta (IR) por al menos cinco años a las empresas que se instalen en estas jurisdicciones. Esto, pese a la opinión contraria del MEF, rector en materia tributaria. Se parte de la premisa falaz de que no se atraerá nueva inversión si no se otorgan beneficios tributarios, olvidando que los empresarios que invirtieron en ese puerto lo hicieron bajo la normatividad vigente.

Es claro que si entra nueva inversión en la zona de influencia del puerto de Chancay no es por no pagar impuestos, sino para aprovechar los beneficios de un puerto que reducirá significativamente sus costos logísticos de exportación. En lugar de seguir acumulando exoneraciones tributarias que suman más de S/20.000 millones al año, urge priorizar inversiones en infraestructura que aseguren una correcta conectividad vial al puerto y que permitan materializar los beneficios esperados. Ello demandará mayores recursos públicos, hoy escasos por el debilitamiento de las finanzas públicas.

Peor aún, exonerar del pago del IR significaría una eventual y absurda “exportación” de ingresos tributarios a otros países. Como bien señala el exministro de Economía Carlos Oliva, alrededor de 140 países firmaron un acuerdo internacional que garantiza que las grandes empresas multinacionales estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15%. Esto significa que, si el Perú pone una tasa de 0%, estas empresas igual pagarían el 15% en su país de origen.