Un adiós con gratitud y esperanza

Ha llegado el momento de despedirme del Perú, un país que he tenido el privilegio de llamar hogar durante casi cuatro años. Confieso que nunca imaginé lo difícil que sería partir. Esta tierra, su gente y su cultura han dejado una huella imborrable en mí y en mi familia.

Cuando asumí como embajador del Reino Unido, me propuse fortalecer la relación entre nuestros países, haciéndola más innovadora y beneficiosa para todos. Hoy, mirando atrás, me siento orgulloso de lo que hemos logrado juntos.

No se trata de una lista de “grandes éxitos”, sino de un legado compartido: impulsamos miles de millones de dólares en inversión, promovimos crecimiento económico, contribuimos al cierre de la brecha de infraestructura con obras de clase mundial y transferimos herramientas y mejores prácticas internacionales. Esto incluye los acuerdos gobierno a gobierno, pero también el trabajo conjunto para desarrollar las APP 5.0, una nueva forma de concebir y ejecutar proyectos de infraestructura bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Me enorgullece que Pro Inversión incorpore en este modelo lecciones aprendidas de las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) y las mejores prácticas internacionales, elevando la calidad y transparencia en la ejecución de proyectos.

Nuestra colaboración también ha sido decisiva en la lucha contra el cambio climático. Promovimos cadenas de valor sostenibles, protegimos ecosistemas únicos y empoderamos a comunidades indígenas para conservar sus bosques mientras desarrollan sus economías. Estos esfuerzos se consolidan con el Memorando de Entendimiento firmado con el Ministerio del Ambiente, el cual eleva nuestras metas climáticas con un plan de acción concreto. Estamos promoviendo la transición hacia energías renovables, incluso mediante inversiones mineras que cumplen con altos estándares de calidad y fomentan el desarrollo local. Además, trabajamos juntos para enfrentar desafíos de seguridad, promover la inclusión y el respeto por los derechos humanos.

Fue un privilegio liderar las celebraciones por los 200 años de relaciones entre el Reino Unido y el Perú, una amistad que nació en la gesta por la independencia y que hoy está más sólida que nunca. Disfrutamos de las aventuras de nuestro querido osito Paddington, símbolo entrañable de lo mejor de nuestras dos culturas. Y tuve el honor de concluir mi misión con la visita histórica de la Duquesa de Edimburgo.

Me llevo innumerables recuerdos, pero lo más valioso ha sido conocer a tantos peruanos y peruanas cuyo amor por su país los impulsa a trabajar cada día por un futuro mejor. Gracias por su amistad, por su confianza y por permitirme ser parte de esta historia compartida. Me voy con gratitud y con la certeza de que el vínculo entre el Reino Unido y el Perú seguirá creciendo. Que este no sea un adiós definitivo, sino uno esperanzador. Hasta pronto, Perú.